Sorpreso con lo stupefacente, arrestato

Controllate nel fine settimana dalla polizia 87 persone e 27 auto. Nei pressi di un parco in via Machiavelli un uomo è stato fermato con 13 involucri di stupefacente, verosimilmente cocaina, 390 € e un bilancino di precisione funzionante: arrestato per spaccio

Predisposti dal questore Stellino sotto la direzione del dirigente Alessio Del Gigia, nel fine settimane il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha svolto servizi di prevenzione in piazza della Repubblica, piazza Garibaldi, zona del Buontalenti, zona piazza XX, scali degli Olandesi, Antignano e zona nord della città controllando 87 persone e 27 auto.

Durante lo svolgimento dei servizi, come si legge in un comunicato stampa del 4 dicembre, nel primo pomeriggio del 3 dicembre le volanti sono intervenute nei pressi di un parco in via Machiavelli per un’attività di spaccio, riscontrando la presenza di un cittadino tunisino sorpreso con 13 involucri di stupefacente, verosimilmente cocaina, dal peso di 7.68 grammi, 390 euro e un bilancino di precisione funzionante (sul posto è poi intervenuta la scientifica per effettuare il fotosegnalamento e l’analisi della sostanza). L’uomo era in compagnia di un minore del 2006 estraneo ai fatti che il pm di turno dei minori ha disposto di affidarlo ad una struttura per l’affidamento dei minori. Il tunisino invece è stato arrestato per il reato di cui all’art.73 D.P.R. 309/90 e il pm di turno ha disposto di trattenerlo nella camera di sicurezza della questura in attesa della direttissima. Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

