Sorpreso con lo stupefacente, patente ritirata

Fermato in piazza del Cisternone dai carabinieri, un 20enne livornese alla guida di una moto è stato trovato con 8 grammi di marijuana e gli è stata ritirata la patente. In centro un 20enne straniero alla guida di un'auto è stato trovato con 0,5 grammi di hashish e senza patente, poiché già ritirata il 17 marzo, ed è stato denunciato in stato di libertà per la recidiva guida senza patente. Entrambi segnalati in Prefettura come assuntori

Gli equipaggi della Sezione Radiomobile hanno notato in centro un’auto che, alla vista della gazzella, ha provato a dileguarsi ma la rapidità d’intervento dei militari, insospettiti dalla condotta, ha consentito di raggiungerlo e fermarlo per l’identificazione e il controllo. Dalle verifiche è emerso che il 20enne straniero era già gravato da precedenti di polizia in materia di droga e che stava guidando senza patente poiché già ritirata il 17 marzo. I carabinieri hanno rinvenuto all’interno di una tasca del giubbotto un frammento di hashish di circa 0,5 grammi e uno spinello composto da tabacco e hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e il possessore segnalato come assuntore ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90, nonché denunciato in stato di libertà per la recidiva guida senza patente.

I carabinieri del Nucleo Radiomobile in piazza del Cisternone hanno notato un motociclista che ha tentato di eludere il controllo allontanandosi repentinamente. Prontamente bloccato, in considerazione della sua condotta, è stato sottoposto a perquisizione personale di iniziativa nel corso della quale i carabinieri hanno rinvenuto oltre 8 grammi di marijuana. La sostanza è stata sequestrata mentre il giovane, un 22enne livornese, è stato segnalato alla Prefettura di Livorno quale assuntore ai sensi dell’art. 75 del DPR 309/90 e la patente è stata immediatamente ritirata.

Condividi:

Riproduzione riservata ©