Sorpreso con mezzo chilo di hashish, arrestato

L'uomo è stato fermato da una pattuglia “integrata” della finanza formata dai Baschi Verdi e una unità cinofila antidroga

Prosegue incessantemente il contrasto sul territorio allo spaccio di stupefacenti da parte delle Fiamme Gialle labroniche sulla base delle indicazioni del Comando Provinciale di Livorno a tutti i reparti della provincia. Durante un servizio antidroga, pianificato nella serata del 28 gennaio in piazza XX Settembre, una pattuglia “integrata” della finanza formata dai Baschi Verdi e una unità cinofila antidroga del Gruppo labronico ha notato un soggetto trafelato il quale alla vista dei militari ha tentato di defilarsi. Fermato e identificato, il soggetto (gambiano, 40enne, privo di impiego lavorativo), aveva precedenti per droga e nel corso della perquisizione è stato trovato in possesso di oltre mezzo chilo di hashish, due dosi di cocaina e 115 euro in contante, verosimilmente frutto di attività di spaccio. Il 40enne è stato tratto in arresto e portato alle Sughere. Si evidenzia, si legge nel comunicato stampa, che il procedimento penale verte ancora nella fase delle indagini preliminari e che la definitiva responsabilità dell’indagato sarà accertata solo dove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.

