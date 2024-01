Oltre 5 chili di hashish in casa, arrestato

Sequestrati 12 panetti di stupefacente, occultati in sala, una bilancina di precisione, 2 cellulari e l’occorrente per il taglio e il confezionamento delle dosi

I militari hanno individuato un appartamento sospetto nella zona nord della città a seguito di alcuni servizi di osservazione e pedinamento. L'hashish era nascosto in sala. Arrestato 45enne in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Livorno, coadiuvati dai colleghi della Stazione di Ardenza, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 45enne livornese censurato. Come si legge in un comunicato stampa del 29 gennaio, a seguito di alcuni servizi di osservazione e pedinamento i militari hanno individuato un appartamento sospetto situato nella zona nord della città. Per evitare l’occultamento o la distribuzione di elementi di prova da parte dell’uomo, i carabinieri hanno atteso la sua uscita dall’immobile per accedervi e procedere ad una perquisizione di iniziativa nel corso della quale sono stati rinvenuti 12 panetti di hashish per un peso totale di oltre 5 chili, occultati nella sala dell’abitazione, una bilancina di precisione, 2 cellulari e l’occorrente per il taglio ed il confezionamento delle dosi da spacciare. Nel corso delle attività è stato riscontrato che il 45enne si era predisposto una via di fuga: all’esterno della camera da letto aveva fissato una corda verso la strada da utilizzare qualora avesse notato qualcuno o qualcosa di sospetto, anche nel cuore della notte, agevolato dal fatto che l’appartamento si trova al primo piano. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©