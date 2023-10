Sorpreso con tre grammi di hashish e 80 €, denunciato

Il ragazzo, sorpreso in piazza Attias a consumare uno “spinello”, è stato sottoposto ad un controllo più approfondito che ha permesso di rinvenire l'hashish e le banconote di piccolo taglio: denunciato per detenzione ai fini di spaccio. In via Terrazzini trovato un giovane irregolare

I Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto alla criminalità diffusa e al degrado urbano, hanno eseguito un controllo nelle aree centrali della città interessate dalla movida e da segnalazioni da parte dei cittadini. Identificate 31 persone, controllati 42 veicoli e tre esercizi commerciali. All’esito del servizio, come si legge in un comunicato stampa, i militari della Stazione Carabinieri di Montenero hanno denunciato in stato di libertà un 21enne originario del nord Africa per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Il ragazzo, sorpreso in piazza Attias a consumare uno “spinello”, è stato sottoposto ad un controllo più approfondito che ha permesso di rinvenire circa 3 grammi di hashish ed 80 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Stupefacente e denaro, quest’ultimo ritenuto provento di attività di spaccio, sono stati sottoposti a sequestro. In via Terrazzini i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un 29enne, anch’egli nord africano, poiché oltre ad essere stato trovato in possesso di una modica quantità di hashish è risultato irregolare sul territorio nazionale e gravato da un ordine di espulsione. Il giovane è stato quindi denunciato per inottemperanza al provvedimento e, ai sensi della normativa vigente sugli stranieri, accompagnato al centro di permanenza per i rimpatri di Gradisca di Isonzo.

Condividi: