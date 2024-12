Sorpreso con un manganello telescopico, denunciato

I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione degli addetti alla sicurezza di un locale che avevano notato l’uomo in atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti della clientela

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno deferito in stato di libertà un uomo sulla trentina di origini nordafricane per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Come si legge in un comunicato stampa dell’Arma, i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione degli addetti alla sicurezza di un locale che avevano notato l’uomo in atteggiamenti aggressivi e molesti nei confronti della clientela. Giunti sul posto, i militari hanno identificato l’uomo e dopo aver eseguito a suo carico una perquisizione personale, gli hanno rinvenuto addosso un manganello telescopico estensibile della lunghezza complessiva di 40 cm del cui possesso in quella circostanza non è stato in grado di fornire una giustificazione valida. Al termine degli accertamenti, quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il trentenne è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di oggetti atti a offendere. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©