Sorpreso dalle telecamere e arrestato mentre ruba una bicicletta

Il carabiniere di turno ha notato l'uomo dalle telecamere di sorveglianza cittadine e ha inviato una pattuglia che ha poi sorpreso il 41enne mentre con una tronchese tagliava la catena della bici in piazza della Repubblica. Arresto e obbligo di firma

In pieno giorno i carabinieri in forza al Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno arrestato un cittadino italiano, quarantunenne, gravato da numerosi precedenti, mentre colto in flagrante stava rubando una bicicletta parcheggiata in piazza della Repubblica. Fondamentale è stato il monitoraggio delle telecamere di sorveglianza cittadine, visibili solo agli operatori di tutte le forze di polizia, da parte della centrale operativa dei carabinieri. Il militare di turno al 112, infatti, accortosi di un uomo che armeggiava in maniera sospetta ad una bicicletta elettrica in sosta sulla piazza, ha inviato prontamente una pattuglia a controllare. Ciò ha consentito ai militari di giungere sul posto proprio nel momento in cui il quarantunenne stava tagliando con una tronchese la catena della bicicletta, cogliendolo sul fatto. L’arresto è stato convalidato e all’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di firma.

