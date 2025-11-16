Sorpreso di notte con un registratore di cassa, martello di gomma e coltello

Grazie alla segnalazione di un cittadino, il 25enne è stato fermato e denunciato per ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato in stato di libertà un 25enne labronico, gravemente indiziato di ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto di armi od oggetti atti ad offendere. Secondo la ricostruzione dei militari, il giovane, in orario notturno, è stato trovato in possesso del cassetto di un registratore di cassa rubato poco prima da un’attività commerciale del centro cittadino, oltre che di un martello di gomma e di un coltello a lama lunga. Grazie alla segnalazione di un cittadino e al tempestivo intervento di una pattuglia impegnata sul territorio, il 25enne è stato rapidamente intercettato e fermato. Il cassetto del registratore è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario. Durante un controllo più approfondito, i carabinieri hanno rinvenuto addosso al giovane anche un martello e un coltello a lama lunga, entrambi sequestrati poiché ritenuti strumenti idonei a compiere effrazioni o atti offensivi, il cui porto, in assenza di giustificato motivo, è vietato dalla legge. Al termine delle operazioni, il giovane è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria di Livorno. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, si precisa che il soggetto è da ritenersi presunto innocente fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©