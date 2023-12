Sorpreso in auto con 100 grammi di hashish, in casa armi: arrestato

L’uomo è stato fermato durante un posto di controllo lungo l'Aurelia: arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio in questi giorni di festività, i militari della Stazione Carabinieri di Castiglioncello hanno tratto in arresto un 68enne sorpreso con un quantitativo di hashish nonché con armi e munizioni illegalmente detenute. L’uomo è stato fermato durante un controllo alla circolazione stradale lungo l’Aurelia e, in ragione del suo stato di agitazione, sottoposto a perquisizione personale e veicolare nel corso della quale i carabinieri hanno rinvenuto, ben occultato all’interno dell’abitacolo dell’auto un panetto di circa 100 grammi di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha premesso di rinvenire tre fucili da caccia, una carabina ad aria compressa e circa 200 cartucce. Come si legge in un comunicato stampa del 28 dicembre, gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno permesso di appurare che le armi ed il munizionamento era di proprietà di un congiunto deceduto per i quali non era stata formalizzata alcuna comunicazione circa la detenzione. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il 68enne, espletate le formalità di rito, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno della Procura della Repubblica di Livorno, è stato tradotto agli arresti domiciliari.

Condividi:

Riproduzione riservata ©