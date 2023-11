Sorpreso in auto con droga e 3.700 €, arrestato in viale Italia

Dopo essersi fermato all'alt dei carabinieri è sceso repentinamente dall'auto e ha tentato di fuggire a piedi. Prontamente bloccato un 32enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato per resistenza e rifiuto di sottoporsi ad alcol test

Nell’ambito dei costanti servizi di presidio del territorio svolti dai carabinieri in tutte le aree della città, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno proceduto all’arresto di un cittadino tunisino 32enne, residente regolarmente a Livorno, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In quel momento di pattuglia in viale Italia la pattuglia ha individuato un’auto sospetta e ha deciso di sottoporla a controllo. Alla guida vi era il 32enne che, fermato il proprio mezzo all’alt, è sceso repentinamente e ha tentato di fuggire a piedi. Prontamente bloccato, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici a cui, per il suo stato di evidente alterazione constatabile anche de visu, i militari lo hanno sottoposto. Date le circostanze i carabinieri hanno anche proceduto ad una perquisizione personale e veicolare durante la quale l’uomo è stato trovato in possesso di 2 involucri in cellophane contenenti 10,47 grammi di cocaina e 3.700 € in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto, mentre lo stupefacente e il denaro sono stati posti sotto sequestro. E’ stato anche denunciato a piede libero per resistenza e rifiuto di sottoporsi ad alcol test.

A seguito di udienza, il Gip ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora con permanenza notturna nella sua abitazione.

