Sorpreso in bici con la refurtiva, denunciato

Notato dai militari mentre transitava in bicicletta con dei borsoni e fermato per un controllo, l'uomo è stato trovato in possesso di materiale vario e apparecchiature per il fai da te che non ha saputo dire da dove provenissero: denunciato dai carabinieri

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno deferito all’Autorità Giudiziaria per furto un 43enne di origini albanesi, già noto per precedenti specifici. E’ stato notato dai militari mentre transitava in bicicletta con dei borsoni; fermato per un controllo è stato trovato in possesso di materiale vario ed apparecchiature per il fai da te; l’uomo ha cercato di fornire giustificazioni sul possesso e sulla provenienza del materiale arrivando anche a contraddirsi ma i militari sono riusciti a raccogliere rapidamente elementi a suo carico ed a ricondurre il tutto ad un furto commesso nelle vicinanze. La refurtiva, del valore di circa 500 euro, è stata recuperata e per il 43enne è scattata la denuncia in stato di libertà. Nell’ambito dei servizi particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza stradale per contrastare condotte indisciplinate di guida, potenziale pericolo per automobilisti e pedoni attraverso il controllo di 31 veicoli e l’identificazione di 25 persone. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

