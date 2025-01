Sorpreso in casa con hashish e una pistola da softair, denunciato

Denunciato per spaccio dai carabinieri di Collesalvetti

I carabinieri della Stazione di Collesalvetti, con il supporto di una unità cinofila per la ricerca di esplosivi e droga dei carabinieri cinofili di Firenze, hanno denunciato in stato di libertà un 25enne straniero, con precedenti specifici, gravemente indiziato di spaccio di stupefacenti. Nei pressi dell’abitazione in cui risiede erano stati registrati insoliti movimenti di persone lasciando presagire un’attività continuativa di spaccio. Avuta contezza di ciò, si legge in un comunicato stampa, i militari hanno eseguito una perquisizione a carico del giovane scoprendo alcune dosi di hashish, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la riproduzione di un’arma corta: una pistola da softair modificata a cui era stato fra l’altro rimosso il previsto tappo rosso. Il tutto è stato sequestrato. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile. Si tratta delle sesta scoperta nel corso degli ultimi sei mesi.

Condividi:

Riproduzione riservata ©