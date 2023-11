Sorpreso in casa con la droga, denunciato

Sequestrati 30 grammi circa di hashish e una bilancina di precisione funzionante in una casa in zona Corea. La squadra volante era intervenuta per la segnalazione di una lite

Il 12 novembre la squadra volante è intervenuta in zona Corea per la segnalazione di una lite. All’arrivo della pattuglia la lite era già terminata. Come si legge in un comunicato del 13 novembre, sul posto è stata identificata una coppia di trentenni livornesi e all’interno dell’abitazione i poliziotti hanno notato su un tavolino della sostanza solida di colore marrone, presumibilmente hashish, e un bilancino di precisione. L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Sequestrati 30 grammi circa di hashish e una bilancina di precisione funzionante.

