Sorpreso in casa con quasi 3 kg di hashish e un fucile clandestino, arrestato

I carabinieri hanno fatto ingresso nell’abitazione per un sospetto via vai di persone e una potenziale presenza di armi e munizioni illegali. Trovati 1,8 kg circa di hashish suddiviso in 18 panetti, 1 chilo di hashish suddiviso in 10 panetti, un ovulo di hashish, 1.550 euro in contanti e un fucile a canne mozze cal.12 da considerarsi arma clandestina poiché priva di segni identificativi. Stupefacente e arma sono stati sottoposti a sequestro. Arrestato 29enne per detenzione ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina

I carabinieri della Compagnia di Cecina hanno arrestato in flagranza di reato un 29enne nordafricano, con precedenti di polizia, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio e detenzione di arma clandestina. I militari hanno fatto ingresso in un’abitazione di Livorno sulla quale si era concentrata la loro attenzione per un sospetto via vai di persone e anche in ordine alla potenziale presenza di armi e munizioni illegali. Le indagini hanno confermato i sospetti; infatti fatto ingresso nell’abitazione del 29enne i militari hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare approfondita che ha consentito di recuperare: 1,800 kg circa di hashish suddivisa in 18 panetti, un ovulo di hashish del peso di grammi 10 e 1.550 euro in contanti, verosimile provento dell’attività di spaccio. Da un’ulteriore perquisizione estesa ad altra pertinenza immobiliare nella disponibilità dell’indagato è stato rinvenuto un fucile a canne mozze cal.12, da ritenersi arma clandestina poiché priva di segni identificativi, e un altro chilo di hashish suddiviso in 10 panetti. Stupefacente e arma sono stati sottoposti a sequestro. All’esito dell’udienza di convalida, il Giudice del Tribunale di Livorno ha disposto a carico dell’arrestato la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

Condividi:

Riproduzione riservata ©