Sorpreso in strada con un coltello, denunciato

Un 55enne nelle prime ore del mattino è stato controllato in via Verdi mentre era in possesso di un coltello a serramanico di circa 18 cm, con 8 cm di lama: denunciato per porto ingiustificato di coltello. Un 45enne invece è stato denunciato per evasione in quanto, sottoposto a detenzione domiciliare nella propria residenza, nel corso della notte non è risultato presente in casa senza comprovata necessità o preventiva autorizzazione

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno denunciato un 55enne residente a Livorno che nelle prime ore del mattino è stato controllato in via Verdi mentre era in possesso di un coltello a serramanico di circa 18 cm, con 8 cm di lama: denunciato per porto ingiustificato di coltello. Un 45enne invece è stato denunciato per evasione in quanto, sottoposto a detenzione domiciliare nella propria residenza, nel corso della notte non è risultato presente in casa senza comprovata necessità o preventiva autorizzazione. Particolare attenzione è stata posta anche alla sicurezza stradale ed al contrasto delle condotte indisciplinate di guida, potenziale pericolo per automobilisti e pedoni. Sul Romito un uomo residente nel Pisano è stato sorpreso alla guida della propria auto con un tasso alcolemico poco al di sopra il consentito: sanzionato a livello amministrativo e patente ritirata. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

