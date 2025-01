Sorpreso in un locale di notte, denunciato

Intervento dei carabinieri a Quercianella dove durante la notte è scattato l’allarme in un esercizio pubblico: denunciato per danneggiamento e invasione di edifici

I carabinieri della Stazione di Montenero, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile, sono intervenuti in un esercizio pubblico a Quercianella, dove durante la notte era scattato l’allarme, sorprendendo un uomo all’interno dei bagni del locale. Nel corso del sopralluogo sono stati riscontrati danni ad una finestra e alla maniglia di una porta. Sopraggiunto il proprietario e appurato che non vi fossero ammanchi, i militari hanno quindi condotto il giovane, irregolare e senza fissa dimora sul territorio, in caserma dove è stato denunciato per danneggiamento e invasione di edifici. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, si legge nel comunicato stampa, le stesse sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

