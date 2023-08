Sorpreso in via Marradi con tronchesi e chiavi inglesi senza giustificato motivo, denunciato

I militari lo hanno notato in atteggiamento sospetto nei pressi di biciclette parcheggiate e bloccate con catena e lucchetti e lo hanno perquisito: denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli

I carabinieri della Stazione di Livorno Porto hanno denunciato in stato di libertà un 43enne, già gravato da segnalazioni specifiche, sorpreso a circolare in via Marradi con al seguito strumenti atti allo scasso. I militari hanno notato una persona in atteggiamento sospetto nei pressi di biciclette parcheggiate bloccate con catena e lucchetti e lo hanno pedinato sino a sottoporlo ad un controllo. Alla vista dei militari l’uomo ha fatto trapelare preoccupazione, iniziando ad assumere un atteggiamento nervoso. I carabinieri, date le circostanze e i precedenti specifici dell’uomo, hanno effettuato una perquisizione personale che ha permesso di trovare un paio di tronchesi e due chiavi inglesi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro mentre per l’uomo è scattata la denuncia per possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli.

