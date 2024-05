Sorpreso mentre nasconde la droga nella siepe, denunciato

Per cercare di scappare ha iniziato a scalciare contro gli agenti che, nonostante i numerosi colpi ricevuti, sono riusciti a immobilizzarlo: denunciato per spaccio di sostanza stupefacente, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

La squadra mobile della polizia è intervenuta in zona Porta a Terra dove ha notato un uomo estrarre qualcosa dalla tasca del giubbotto e nasconderlo tra le siepi per poi darsi alla fuga quando i poliziotti, insospettiti, hanno cercato di identificarlo. L’uomo, con non poca difficoltà, è stato fermato: per sottrarsi ha iniziato a scalciare contro gli agenti che, nonostante i numerosi colpi ricevuti, sono riusciti a immobilizzarlo. Nella sua tasca è stato rinvenuto un involucro contenente cocaina e nel portafoglio 145 €. Mentre nell’aiuola sono stati trovati 4 involucri di cocaina.

Lo straniero, identificato in un cittadino marocchino del 1996, è stato denunciato per spaccio di sostanza stupefacente, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Va precisato che il procedimento penale non è ancora definito e, pertanto, le contestazioni dovranno essere ulteriormente verificate nell’eventuale giudizio. Solo una sentenza definitiva di condanna potrà far ritenere colpevole l’indagato.

