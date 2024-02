Sorpreso nel condominio con 14 grammi di hashish, segnalato alla Prefettura

Per evitare la fuga i carabinieri hanno raggiunto il piano indicato dai cittadini con l’ascensore e dalle scale: 22enne fermato e segnalato alla Prefettura. Segnalato alla Prefettura anche un 20enne dopo il controllo di un gruppo di ragazzi

A seguito di alcune segnalazioni, i carabinieri della Compagnia di Livorno sono intervenuti in una condominio del centro per la presenza di un estraneo. Per evitare qualunque tentativo di fuga hanno raggiunto il piano segnalato sia con l’ascensore che tramite le scale sorprendendolo al terzo piano. I militari hanno identificato un 22enne il quale, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di quasi 14 grammi di hashish e pertanto è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore. Nel corso del medesimo servizio, a seguito di un controllo di un gruppo di ragazzi, i carabinieri del Norm hanno rinvenuto nella disponibilità di un 20enne uno “spinello” contenente hashish. Il ragazzo è stato segnalato alla Prefettura e lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Per quanto concerne i controlli alla circolazione stradale sono stati controllati complessivamente 42 persone e 17 veicoli: elevate 3 contravvenzioni. I controlli proseguiranno su tutto il territorio provinciale.

