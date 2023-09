Sorpreso nella notte dentro il supermercato e arrestato

Gli agenti, una volta entrati dentro il supermercato, hanno sorpreso l'uomo intento a cercare di asportare della merce dagli scaffali che si è introdotto nel punto vendita rompendo una finestra con un martelletto

E’ stato un cittadino a far intervenire la polizia nella notte tra il 21 e 22 settembre sentendo dalla propria abitazione rumori di vetri in frantumi proveniente dal Penny Market in via Montefiore. Gli agenti, una volta entrati dentro il supermercato, hanno sorpreso un uomo intento a cercare di asportare della merce dagli scaffali. Da una successiva ricognizione è stato accertato che il soggetto si era introdotto all’interno del Penny Market rompendo una finestra con un piccolo martelletto poi trovato nella disponibilità dello stesso. Lo straniero, che il 20 settembre era stato denunciato due volte per lo stesso medesimo reato, una volta accompagnato in questura è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di furto aggravato. Oggi il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere. L’uomo risulta irregolare sul territorio nazionale e destinatario di un ordine di espulsione a 7 giorni datato 18 settembre.

