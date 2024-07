Sorpreso su una bici elettrica rubata, denunciato

Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e sarà restituito al legittimo proprietario. Quattro in totale le persone denunciate (due per ricettazione, una per rifiuto di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, e una per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto ingiustificato di armi). Tre giovani segnalati alla prefettura come assuntori

Nel corso dell’attività svolta per lo più nelle ore serali e notturne, i carabinieri hanno denunciato due cittadini extracomunitari: un 35enne per ricettazione poiché alla vista dei militari tentava di disfarsi di un borsone contenente vari attrezzi da lavoro di cui non sapeva giustificare il possesso ed una 40enne, con precedenti per reati contro il patrimonio, per i reati di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli e porto ingiustificato di armi poiché trovata in possesso di strumenti atti ad aprire o forzare serrature e di un coltello da cucina con lama della lunghezza di 11 cm.

Nel contesto del medesimo servizio, nell’area sud di Livorno, i militari della Compagnia di Livorno hanno denunciato un 20enne poiché, fermato alla guida della propria autovettura, ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica.

L’attività dei carabinieri ha prodotto, inoltre, risultati anche in ambito di attività repressiva in materia di reati contro il patrimonio poiché nel corso della nottata un 50enne di origine nordafricane è stato bloccato mentre circolava a bordo di una bici elettrica di cospicuo valore risultata provento di furto ai danni di un livornese perpetrato appena qualche giorno prima. L’uomo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e sarà restituito al legittimo proprietario.

Durante ulteriori controlli svolti nel corso del servizio in centro urbano altri tre giovani sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di sostanze per fini non terapeutici poiché sorpresi in possesso di droga. In particolare sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 3 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

