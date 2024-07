Sorpreso su uno scooter rubato con targa rubata, denunciato

Fermato in via 3 Novembre il giovane, che non ha saputo fornire spiegazioni in merito, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione

I carabinieri della Stazione di Livorno Centro hanno fermato uno scooterista in via 3 Novembre e dopo averlo fermato per un controllo hanno accertato che sia il motorino che la targa risultavano oggetto di furto. Il giovane, che non ha saputo fornire spiegazioni in merito al possesso della refurtiva, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, sono da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – sino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.

