Sorpreso su uno scooter rubato, denunciato

L'uomo, 24 anni, è stato denunciato per ricettazione e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica

I carabinieri del NORM della Compagnia di Livorno hanno denunciato un 24enne di origini tunisine per ricettazione e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sullo stato di alterazione psicofisica sebbene presentasse evidenti segni di ebbrezza alcolica. Il giovane è stato individuato e fermato per un controllo in piazza della Repubblica a bordo di uno scooter poiché in stato di agitazione psicomotoria nonché per i suoi precedenti. Nel corso del controllo, invitato ad effettuare il test dell’etilometro, il 24enne ha opposto il suo rifiuto; i militari hanno appurato che il motorino risultava oggetto di furto perpetrato ai danni di un uomo livornese che aveva denunciato il fatto proprio alla caserma di viale Fabbricotti. Lo straniero, pertanto, è stato denunciato a piede libero anche per ricettazione, non avendo fornito una valida giustificazione del possesso del mezzo che è stato recuperato e restituito al proprietario.

