Sorpreso un ladro che rubava in un’auto e un 30enne alla guida con 1,2 gr/l di tasso alcolemico

I carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio che ha visto l’impiego di pattuglie di tutte le quattro Compagnie Carabinieri

I carabinieri del Comando Provinciale di Livorno hanno eseguito un servizio coordinato a largo raggio che ha visto l’impiego di pattuglie di tutte le quattro Compagnie Carabinieri, con il coinvolgimento dei reparti speciali dell’Arma: il Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) e il Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL).

Nel capoluogo sono state impiegate contestualmente 12 pattuglie che hanno operato in diverse zone della città. In via Garibaldi un 30enne è stato sorpreso mentre, dopo aver forzato una portiera, si appropriava di uno zaino da un’auto in sosta, ed è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Nell’ambito dei servizi di controlli ai locali pubblici ed i loro avventori, un ristorante in zona Mazzini è stato chiuso e l’attività sospesa perché il titolare era sprovvisto del “documento di valutazione dei rischi” previsto dalla normativa sulla sicurezza sul lavoro ed è stato sanzionato per un importo di € 4.000 euro.

Sempre nel capoluogo, i militari hanno rintracciato un 41enne livornese destinatario di un ordine di carcerazione come aggravamento di una misura cautelare in corso; al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la locale casa circondariale Le Sughere.

I controlli alla circolazione stradale hanno permesso di individuare un 30enne sorpreso alla guida con un tasso alcolemico nel sangue di 1,2 gr/l, per lui la denuncia in stato di libertà ed il ritiro immediato della patente; sono state elevate ulteriori 12 contravvenzioni al codice della strada per un totale di 8.400 euro ed una persona è stata segnalata alla Prefettura perché sorpresa in possesso di 0,4 grammi di cocaina destinato all’uso personale.

Condividi: