Sotto il sedile dell’auto 500 gr di hashish e 35 dosi di “coca”: arrestato

I militari hanno notato un 30enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine poiché gravato da numerosi precedenti, soffermarsi nei pressi di un bar e intrattenersi solo per pochi secondi con diversi giovani che gli si avvicinavano. Fermato mentre cercava di allontanarsi in auto: sotto al sedile i carabinieri hanno trovato la droga

Fermato mentre tentava di allontanarsi alla guida della sua autovettura, è stato trovato in possesso di una busta nera di plastica, occultata sotto un sedile del veicolo, all’interno della quale è stato rinvenuto un involucro sigillato contenente 5 panetti di sostanza stupefacente (hashish) per un peso complessivo di oltre 500 grammi nonché due involucri contenenti 35 dosi di cocaina del peso di ulteriori 20 grammi circa, 400 euro in banconote di vario taglio verosimilmente provento dell’attività di spaccio nonché materiale per il confezionamento delle dosi.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro, mentre il 30enne tunisino è stato arrestato per detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti e, al termine delle formalità di rito, accompagnato alle Sughere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria labronica.

