Spacca con la grata di un tombino la vetrina della farmacia: poi la fuga a mani vuote

Ennesimo tentato furto con spaccata alla farmacia di Stagno del dottor Edoardo Pierini. Ancora una volta, come ripreso dalle telecamere di sicurezza, il malvivente in azione nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 luglio, ha utilizzato il chiusino di un tombino per spaccare la vetrina esterna della rivendita di farmaci.

L’azione criminosa, come evidenziato dalle immagini riprese, è durata pochissimi istanti. Le telecamere infatti inquadrano una persona che in una ventina di secondi mette a soqquadro tutti gli ambienti della farmacia alla ricerca, vana, di soldi contanti. Tutte le casse infatti erano vuote e il ladro è costretto a battere la ritirata. E’ il quinto furto con spaccata subito dalla farmacia negli ultimi tre anni.