Spacca il bloccasterzo di uno scooter per rubarlo dopo con un complice: denunciato

Denunciato in stato di libertà per furto, da parte dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno, uno straniero di 27 anni, marocchino, già noto alle forze dell’ordine.

Secondo la ricostruzione dei militari, l’uomo, in piena notte, in via della Coroncina, ha rotto con un gesto inequivocabile e fulmineo, il bloccasterzo di un motociclo e si è allontanato a bordo di un monopattino. Poco dopo, è giunto sul posto un complice (in corso di identificazione) che, dopo essersi impossessato del motociclo, si è allontano velocemente.

Sono state le tempestive e meticolose attività di indagine condotte dai Carabinieri che hanno consentito di raccogliere, in tempi rapidi, elementi che hanno portato alla denuncia a piede libero del 27enne, peraltro con diversi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

Denunciato in stato di libertà per furto e danneggiamento, mentre il motoveicolo rinvenuto, è stato subito restituito al legittimo proprietario, con sua grande soddisfazione.

