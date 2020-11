Spacca il vetro ad un’auto in sosta e minaccia di morte un carabiniere: arrestato

L'autore del furto, dopo essere stato accompagnato negli Uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato sottoposto agli arresti domiciliari

Nel corso della notte tra sabato 28 e domenica 29, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Livorno hanno arrestato un 22enne straniero per furto aggravato e minaccia a pubblico ufficiale.

L’uomo, alle 3.30, è stato sorpreso dai militari mentre, a seguito dell’effrazione del finestrino di un’auto in sosta in piazza della Repubblica, stava tentando di asportare una cassetta degli attrezzi contenente vari oggetti.

Nel corso delle operazioni connesse all’arresto e all’identificazione del giovane straniero, lo stesso ha minacciato di morte uno dei carabinieri impegnati nel servizio.

La refurtiva è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario del veicolo. L’autore del furto, dopo essere stato accompagnato negli Uffici del Nucleo Operativo e Radiomobile, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Continuano quindi intensi i controlli nella zona tra piazza Garibaldi e piazza della Repubblica.