Spacca il vetro di un distributore automatico e ruba merce per 200 €, denunciata

I carabinieri, dopo aver effettuato un sopralluogo, hanno avviato le indagini e grazie alla conoscenza del territorio, all'acquisizione e alla visione dei frames dei sistemi di videosorveglianza, sono riusciti a risalire all’identità della presunta autrice, una 50enne già nota per reati simili

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Livorno hanno denunciato in stato di libertà una 50enne livornese, già nota alle forze dell’ordine poiché gravemente indiziata di furto aggravato. Il 20 aprile i militari sono intervenuti in un esercizio commerciale in via Galilei dove si era verificato un furto con scasso: ignoti, dopo aver infranto il vetro di un distributore automatico di snack e bevande, aveva portato via merce per un valore stimato di circa 200 euro.

Per la donna è scattata quindi la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno per furto aggravato.

