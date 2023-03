Spacca l’auto e ruba il costume per la clownterapia

Nella foto gentilmente fornita dalla Croce Rossa di Livorno l'auto di Clown Matita danneggiata e depredata dai ladri

Depredata l'auto di un'Operatrice del Sorriso che presta servizio con la clownterapia in ospedali e Rsa. Il presidente della Croce Rossa di Livorno: "Dispiace per il simbolo che rappresenta questo costume"

di Giacomo Niccolini

Clown Matita è un’Operatrice del Sorriso che attraverso la sua opera di volontaria alla Croce Rossa porta felicità a chi magari attraversa un periodo difficile che sia all’interno di un ospedale o di una Rsa. Purtroppo il suo costume da clown è stato rubato dall’interno della sua auto lasciata in sosta in via Maggi. L’episodio è accaduto la mattina di martedì 28 febbraio quando la volontaria ha trovato il finestrino della sua macchina spaccato e l’abitacolo depredato del vestito da clown. A raccontarlo a QuiLivorno.it è il presidente del comitato di Livorno della Croce Rossa, Giacomo Artaldi. “Dispiace molto per quanto accaduto – specifica Artaldi contattato telefonicamente – Non tanto per il valore in sé del vestito ma per quanto rappresenta. È un vero e proprio simbolo di gioia e averlo rubato dopo aver spaccato un finestrino di un’auto in sosta rappresenta davvero uno spregio bello e buono. Gli Operatori del Sorriso di Croce Rossa sono figure formate appositamente per regalare sorrisi là dove ve ne sia bisogno. Matita lo fa con tutta la passione e il cuore possibile. Mi ha chiamato subito questa mattina spiegandomi quanto accaduto molto amareggiata”.

La speranza adesso è che Matita, con il suo entusiasmo, possa ridisegnare al più presto un nuovo vestito per tornare prima possibile in prima linea combattendo la tristezza a suon di “angoli all’insù”.

Condividi: