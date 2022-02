Spaccano e rubano nella giostra davanti ai passanti

Sono entrati dentro hanno spaccato le macchinette che distribuiscono le palline e i giochini per i bimbi e sono scappati via veloci su di uno Scarabeo con le monete appena rubate

di Giacomo Niccolini

Hanno spaccato il vetro della finestra per introdursi all’interno della giostra della Rotonda d’Ardenza davanti agli occhi dei passanti. Sono entrati dentro hanno spaccato le macchinette che distribuiscono le palline e i giochini per i bimbi e sono scappati via veloci su di uno Scarabeo con le monete appena rubate.

Il tutto è accaduto poco dopo le 20 di domenica 27 febbraio davanti agli occhi di alcuni passanti che sono riusciti a prendere la targa dello scooter e hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. I due malviventi sono riusciti a scappare e, grazie alla targa fornita agli agenti, si è subito scoperto che il motorino risultava rubato. Sul posto gli agenti della polizia municipale.

“Adesso non hanno più paura di niente – spiegano dalla giostrina a QuiLivorno.it – Colpiscono anche davanti agli occhi increduli dei passanti. Si sentono invincibili. A me rimangono solo tanti danni da riparare e tanta amarezza per quello che siamo costretti a subire”.