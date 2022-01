Spaccano i finestrini delle auto in sosta per rubare

Ancora un amaro risveglio per alcuni cittadini che hanno trovato le proprie auto, parcheggiate sugli Scali Manzoni, danneggiate

Un raid di qualche ladro che nella notte, presumibilmente, ha spaccato i vetri dei finestrini delle macchine in sosta per rubare spiccioli e poco altro all’interno degli abitacoli.