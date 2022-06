Spaccano i vetri delle auto in due parcheggi condominiali

Nelle foto inviateci dai lettori si possono notare i danni effettuati dai ladri-vandali nei parcheggi di via Gramsci e corso Mazzini

Il primo ad essere stato preso di mira è un parking sotterraneo in via Gramsci. L'altro è un parcheggio open air in corso Mazzini

Brutto risveglio la mattina di giovedì 9 giugno per alcuni proprietari di auto residenti in due zone della città differenti. Ladri-vandali hanno effettuato un blitz in due parcheggi condominiali. Il primo ad essere stato preso di mira è un parking sotterraneo in via Gramsci dove ad essere state colpite sono state sei autovetture in sosta alle quali sono stati infranti i vetri anteriori. Secondo una prima stima, però, i malviventi non avrebbero rubato niente se non qualche spicciolo racimolato all’interno degli abitacoli.

Stessa sorte per i condomini di un palazzo di corso Mazzini le cui auto sono in sosta in un parcheggio open air. Anche qui vetri distrutti da qualche delinquente che ha cercato di rubare qualcosa. Ma anche in questo caso sono stati più i danni che il bottino portato via.

Su entrambi i casi indaga la polizia intervenuta con le volanti in entrambi i parcheggi.

