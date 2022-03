Spaccano il muro con un piccone e rubano nel negozio

I malviventi sono riusciti ad entrare all'interno dell'attività commerciale grazie a due fori fatti sul muro perimetrale del retro dell'edificio: uno piccolo ed uno più grande che avrebbero così consentito il passaggio dei delinquenti

Mediagallery

Furto nella notte in via Lampredi, zona Porta a Terra, dove alle 3,55 l’istituto di vigilanza privato che serve il negozio “Mille Idee” ha richiesto intervento alla sala operativa della questura. I malviventi sono riusciti ad entrare all’interno dell’attività commerciale grazie a due fori fatti

sul muro perimetrale del retro dell’edificio: uno piccolo ed uno più grande che avrebbero così consentito il passaggio dei delinquenti.

I ladri, una volta dentro, hanno velocemente passato in rassegna sia la zona degli uffici che il magazzino. Ancora manca l’elenco degli oggetti trafugati. Sul posto è intervenuta la polizia scientifica al lavoro per riuscire a risalire il prima possibile ai responsabili.

Sul luogo del furto sono stati trovati, vicino alla porta, sia la testa di un piccone sia due bastoni, evidentemente utilizzati per procurarsi l’accesso all’interno del negozio.