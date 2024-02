Spaccano il vetro dell’auto e rubano borsa e zaino

“Se qualcuno avesse visto qualcosa e ritrovasse lo zaino, o almeno i documenti da qualche parte, sopratutto zona Fabbricotti, vi prego contattatemi (per segnalazioni potete lasciare un commento sotto al post Fb oppure scrivere a [email protected], ndr)”. E’ l’appello di Alessandra, l’automobilista alla quale intorno alle 15,30 di mercoledì 31 gennaio, “in tre minuti esatti di orologio”, ignoti hanno spaccato il vetro della macchina al “parcheggino” in via Caduti del Lavoro. “Mi hanno portato via la borsa e uno zainetto nero con dei colori floreali sopra – spiega – Dentro c’erano alcune cose del mio bimbo ma cosa più importante hanno rubato il portafoglio con un bel po’ di soldi che dovevo depositare e tutti i documenti miei e del mio bimbo e le carte di credito. Fate girare il più possibile”.

