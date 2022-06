Spaccano la persiana e fuggono con Sassicaia e Ornellaia: colpo da 10mila euro

Nelle foto, fornite gentilmente dal titolare del locale, si possono notare i danni che hanno fatto i ladri durante la loro razzia. Nell'ultima foto della galleria lo scaffale dei vini come si presentava prima dell'arrivo dei delinquenti

Maxi furto di vino pregiato in un locale di piazza Mazzini. A farne le spese lo "Chapeau food and wine" di Davide Pampaloni

di Giacomo Niccolini

Si sono introdotti nell’intervallo di tempo tra le 2,30 e le 4,30 di sabato 11 giugno all’interno del locale Chapeau Food and Wine di piazza Mazzini. Per farlo hanno spaccato una parte della persiana che dà sulla piazza e sono entrati dentro facendo man bassa di bottiglie di vino pregiato tra cui Sassicaia, Ornellaia e Lucente.

“Ci hanno portato via circa 30 bottiglie di pregio – spiega Davide Pampaloni, contattato telefonicamente dalla redazione di QuiLivorno.it – Un colpo da circa diecimila euro, senza considerare i danni fatti. Bisognerebbe fare delle ronde tra noi commercianti la sera per garantire più sicurezza durante la notte. I delinquenti girano indisturbati e poi questi sono i risultati”.

Sul posto, la mattina di sabato 11, si è presentata una volante della polizia per il sopralluogo di furto. Gli agenti hanno invitato poi il titolare a sporgere denuncia nei locali della questura.

Condividi: