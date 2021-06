Spaccano la vetrata del market nella notte

Tentato furto in via delle Grazie. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 4 di martedì 29 giugno a causa di una spaccata nei confronti del market "Amici" all'angolo con via Leonardo Cambini

di Giacomo Niccolini

Un rumore di vetri andati in frantumi e un uomo con un berretto verde che scappa via veloce dopo pochi istanti. E’ questo quello che alcuni residenti di via delle Grazie hanno raccontato di aver visto ai carabinieri intervenuti intorno alle 4 di martedì 29 giugno a causa di una spaccata nei confronti del market “Amici” all’angolo con via Leonardo Cambini.

Ennesimo episodi di criminalità dunque registrato in città. Da una prima ricognizione, per fortuna, sembra che dall’interno non manchi niente e che il malvivente sia andato via quindi a mani vuote dopo aver, però, procurato un danno considerevole nei confronti del market gestito da stranieri di origini bangladesi. Il ladro ha infatti prima alzato la saracinesca che non era chiusa a chiave o assicurata al suolo e poi ha spaccato la vetrata, probabilmente con un oggetto pesante, riuscendo ad ottenere un varco per entrare all’interno dei locali.

Una volta dentro però non ha trovato soldi contanti o spiccioli ed è uscito via veloce facendo perdere le proprie tracce. Sul posto sono sopraggiunti i militari contattati al 112 da alcuni residenti del quartiere che, affacciandosi, hanno potuto osservare il ladro scappare via.