Spaccano la vetrata nella notte, poi fuggono senza rubare niente

Intervento della polizia alla Baracchina Azzurra di Antignano alle 2,30 nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile. I malviventi hanno tentato di entrare all'interno del locale spaccando la vetrata con una grossa pietra

di Giacomo Niccolini

L’allarme è scattato intorno alle 2,30 nella notte tra sabato 2 e domenica 3 aprile. Sul posto, alla Baracchina Azzurra ad Antignano, si sono portati gli uomini delle volanti coordinati dal vice questore Francesco Falciola. I poliziotti hanno soltanto potuto verificare che, ignoti, utilizzando una grossa pietra trovata in prossimità del locale avevano sfondato una delle vetrate d’ingresso del bar-bistrot. L’attività è fornita di sistema di allarme e in pochissimo tempo è intervenuta la polizia. L’arrivo degli agenti, con tutta probabilità, ha messo in fuga i malviventi che, per fortuna, non sono riusciti a rubare alcunché dall’interno della Baracchina Azzurra.

Inutile sottolineare l’amarezza del titolare che, davanti al giornalista di QuiLivorno.it sopraggiunto sul posto, ha soltanto sottolineato il fatto che “adesso ci sarà da ripagare il danno che non è poco. Si parla di circa 400 euro e per essere domenica mattina…”.