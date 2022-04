Spaccano la vetrina e rubano profumi di marca. “E’ la terza volta in un mese”

“E’ la terza volta che accade in un mese”, dice con molta amarezza e una punta di velata sconsolatezza il titolare della profumeria Armonie di via Grande, Samuel Zarrugh, commentando l’ennesimo furto subito dalla sua attività nel giro di trenta giorni.

Anche in questo caso i malviventi hanno colpito nella notte spaccando il vetro anti-sfondamento e riuscendo a portar via dal ripiano una buona quantità di profumi di marca. “Anche le volte precedenti hanno rubato profumi di qualità. E per non parlare del danno che abbiamo subito con questa spaccata”. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi di rito e per invitare il titolare a formalizzare la denuncia nei locali della questura.