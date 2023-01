Spaccano l’ingresso a colpi di martello, poi rubano 100 euro in monete

Il furto è avvenuto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio quando per entrare all'interno del locale i ladri hanno utilizzato un martello che hanno usato per spaccare la porta a vetri del retrobottega

di Giacomo Niccolini

Si sono introdotti all’interno della paninoteca Aldo’s Burger di piazza Sforzini introducendosi dal giardino retrostante la struttura. Il furto è avvenuto nella notte tra martedì 10 e mercoledì 11 gennaio quando per entrare all’interno del locale i ladri hanno utilizzato un martello che hanno usato per spaccare la porta a vetri del retrobottega distruggendo completamente la vetrata e danneggiando seriamente anche le serramenta del varco.

“Non è la prima volta purtroppo che entrano da noi – commenta amaramente Garzelli, il titolare della paninoteca – Il problema, come spesso accade, che per rubarci un sacchetto con 100 euro in monete da un euro hanno fatto più di duemila euro di danni tra porta e vetro. Questa mattina (mercoledì 11 gennaio, ndr) sono andato dai carabinieri a denunciare quanto accaduto. Qui in zona ci sono delle telecamere con le quali cercheranno di individuare gli autori che sono poi scappati facendo perdere le loro tracce”.

