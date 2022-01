Spaccano l’ingresso con una fioriera: raid al circolo Arci

I ladri sono passati dal retro, dalla porta che dà sul parcheggio del campo sportivo, utilizzando una fioriera come ariete. Poi la fuga con bottiglie di birra e superalcolici

Hanno spaccato l’ingresso retrostante del Circolo Arci Salviano con una fioriera e hanno fatto razzia di bottiglie di birra e di alcolici. E’ accaduto nella notte tra sabato 8 e domenica 9 gennaio. “Non lasciamo niente in cassa – ha raccontato Andrea Michel, prossimo gestore del bar del circolo, contattato al telefono da QuiLivorno.it – Avevo lasciato anche la chiave per aprire il fondo cassa del registratore per evitare che lo spaccassero. Ma sono riusciti ugualmente a forzarlo per rubare alcuni spiccioli. Qualche moneta di rame e basta. Poi hanno portato via una decina di bottiglie di birra e tre di superalcolici trasportandole dentro il cestino di plastica della spazzatura. E’ sicuramente più il danno che il materiale rubato. I ladri sono passati dal retro, dalla porta che dà sul parcheggio del campo sportivo, utilizzando una fioriera come ariete. Adesso speriamo che si possano apporre delle grate alle porte per evitare il ripetersi di questi episodi di furto con spaccata”.