Spaccano l’ingresso della farmacia e fuggono con il registratore di cassa

In circa 1 minuto due malviventi sono riusciti a scappare con il registratore di cassa poi ritrovato vuoto dalla polizia

Furto alla farmacia Grossi in piazza Grande. E’ accaduto alle 22,37 del 1 marzo, come ripreso dalle telecamere della farmacia, quando due giovani hanno dapprima provato a forzare per poi rompere subito dopo la porta a vetri dell’ingresso (foto). In circa 1 minuto i malviventi sono riusciti a scappare con il registratore di cassa verso piazza Cavallotti. Sul posto è intervenuta la polizia che ha poi trovato il registratore, vuoto, in zona Mercato. Nel registratore erano presenti alcune centinaia di euro. “Non è la prima volta che subiamo un furto – spiega a QuiLivorno.it la dott.ssa Rosalba Donnici – inoltre abbiamo subito molti danni”.