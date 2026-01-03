Spaccata in piazza Attias con l’auto
Foto Livornogramm, che ringraziamo per la disponibilità
Utilizzata un'auto come ariete per rompere una delle vetrine della Coin. Arrestate in flagranza dalla polizia due persone. "Grazie per la rapidità di intervento"
Spaccata nella notte alla Coin. I malviventi avrebbero utilizzato un’auto come ariete per rompere una delle vetrine laterali. Il frastuono provocato dalla spaccata ha svegliato alcuni residenti che hanno segnalato l’accaduto al 112. Sul posto è intervenuta tempestivamente una volante della polizia che è riuscita a rintracciare e arrestare in flagranza con la refurtiva (profumi) due persone. Si tratterebbe di due stranieri. “Ringraziamo la polizia per la rapidità di intervento. Sulla refurtiva stiamo procedendo con l’inventario” ha spiegato il responsabile del negozio che ringraziamo per la disponibilità.
