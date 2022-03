Spaccata nella notte con un blocco di cemento

Dalle telecamere del bar si notano 3 persone spaccare le vetrata con un blocco di cemento trovato nelle vicinanze. La titolare: "Siamo amareggiati"

Mediagallery

Furto al Caffè Il Corso in via Ricasoli. L’allarme è scattato alle 3,45 del 25 marzo. Dalle telecamere del bar si notano tre persone spaccare le vetrata con un blocco di cemento trovato verosimilmente nelle vicinanze. Una volta dentro i tre sradicano il cassetto del registratore di cassa riuscendo a portare via il fondo cassa, circa 50 euro di spiccioli. “Siamo amareggiati – dice la titolare Antonella – non è la prima volta che si verificano episodi di criminalità in questa zona. I danni sono ingenti. Ora dovremo ripristinare tutto il prima possibile”. Sul posto la polizia.