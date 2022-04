Spaccata nella notte in una azienda al Picchianti

Infranta la vetrata del portone di ingresso al pubblico della IdroTecnoSistemi in via Soffiatori del Vetro. "Danno da alcune centinaia di euro per i pochi spiccioli dentro la macchinetta del caffè"

Spaccata nella notte tra il 21 e 22 aprile alla IdroTecnoSistemi, azienda che commercializza materiale idraulico, in via Soffiatori del Vetro al Picchianti. A fare la scoperta è stato Andrea, un dipendente, arrivando al lavoro la mattina del 22 aprile. “Abbiamo subito un danno da alcune centinaia di euro – spiega – per un furto di pochi spiccioli”. Ignoti, infatti, dopo aver infranto la vetrata del portone di ingresso al pubblico con una caditoia in ghisa hanno preso di mira solo il distributore automatico di bevande, forzandolo, per poi fuggire con i pochi euro presenti all’interno.