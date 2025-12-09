Spaccata nella notte in via Grande

È l’ennesimo episodio di vandalismo e delinquenza, parliamo di una delle strade principali della città. Occorre fare di più in termini di sicurezza"

Spaccata nella notte da Vestopazzo in via Grande. Ignoti hanno tentato inizialmente di forzare la serratura con un cacciavite. Non riuscendoci, hanno usato una pesante base in cemento – quelle normalmente impiegate nei cantieri per sostenere le transenne – con cui hanno distrutto una delle ante in vetro della porta d’ingresso del negozio. Una volta dentro, i ladri hanno portato via il fondo cassa (sarà l’inventario a chiarire se è stata sottratta anche la merce). Sulla vicenda uno dei collaboratori del punto vendita, Massimiliano, che ringraziamo per la disponibilità, commenta con rammarico: “È l’ennesimo episodio di vandalismo e delinquenza. Siamo spesso soggetti a episodi di questo tipo. L’ultimo, un furto, è avvenuto ieri. Sotto l’aspetto della sicurezza occorre fare di più secondo me, anche perché parliamo di una delle strade principali della città”. “Di sera c’è da aver paura: le nostre dipendenti hanno timore durante la chiusura”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

