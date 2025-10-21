Spaccata nella notte in via Ricasoli
La porta divelta di Guess in via Ricasoli
Furto con spaccata da Guess in via Ricasoli. È accaduto alle 3.50 di stanotte quando è scattato l’allarme all’istituto di vigilanza. I ladri, dopo aver forzato e divelto la porta d’ingresso, forse con un piede di porco, si sono introdotti all’interno portando via il cassetto contenente il fondo cassa per poi fuggire. Il responsabile del negozio, che ringraziamo per la disponibilità, parla di un danno da diverse migliaia di euro e incontrando il sindaco di passaggio in quel momento ha espresso a Salvetti preoccupazione per quanto accaduto.
Riproduzione riservata ©
