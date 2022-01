Spaccati i vetri delle auto per rubare

Ancora un amaro risveglio per i residenti della zona scali Manzoni. Sono almeno due le auto in sosta spaccate probabilmente per furto. Ignoti hanno rotto il finestrino. È accaduto nella notte. Stessa cosa è accaduta lo scorso fine settimana.