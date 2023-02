Spaccati nella notte i finestrini di alcune auto

Nella foto i vetri in frantumi di una delle auto danneggiate in via del Riposo

In frantumi i finestrini di almeno tre auto parcheggiate in strada per rubare qualche spicciolo e poco altro. Sul posto la polizia

Auto spaccate nella notte tra il 22 e 23 febbraio in via del Riposo, zona piazza Due Giugno. In frantumi i finestrini di almeno tre auto parcheggiate in strada per rubare qualche spicciolo e poco altro. Sul posto la polizia.

