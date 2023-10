Spaccio, arrestati due giovani

I militari sono intervenuti in via Del Marzocco a seguito di una segnalazione per occupazione abusiva di un appartamento: sequestrati 100 grammi di cocaina e 836 grammi di hashish

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Livorno i carabinieri della Stazione Livorno Porto hanno arrestato due tunisini di 24 e 21 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Come si legge in un comunicato del 16 ottobre, i militari sono intervenuti in via Del Marzocco a seguito di una segnalazione per occupazione abusiva di un appartamento. Giunti sul posto e dopo essere entrati nell’abitazione, i carabinieri hanno scorto un ragazzo scappare verso il bagno dove si trovava un altro giovane colto mentre tentava di disfarsi di un involucro, prontamente recuperato, e successivamente appurato contenere cocaina per un peso complessivo di circa 52 grammi. Nel corso della perquisizione dell’immobile, nella camera da letto i carabinieri hanno rinvenuto una bustina di plastica trasparente contenente ulteriori 51 grammi circa di cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento, una considerevole quantità di sostanza stupefacente tipo hashish per un peso totale di 836 grammi nonché 840 euro in banconote di vario taglio, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed i militari hanno proceduto all’arresto dei due tunisini per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria livornese, i due ragazzi sono stati associati alle Sughere. A seguito di udienza davanti al GIP, il Giudice ha convalidato l’arresto dei due giovani e disposto la custodia cautelare in carcere per il 24enne.

